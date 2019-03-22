Макрон: Европа приняла меры для защиты при «жёстком» брексите
- Reuters
«Мы дали ответ с чётким сроком (переноса брексита. — RT) премьер-министру Терезе Мэй. Теперь британцы должны устранить все неясности», — написал он в Twitter.
Кроме того, Макрон назвал Европу пространством мира, процветания и свободы.
«Европа — самое большое свободное и демократическое пространство мира. Она должна гордиться своей моделью и защищать её», — добавил он.
Ранее Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.