Посольство России изучает данные о спасении моряков в Британии

Российское посольство в Великобритании находится в контакте с представителями британских властей в связи с сообщениями СМИ о спасении в Бристольском заливе трёх моряков из России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

Британские спасатели проинформировали об обнаружении на острове в Бристольском заливе трёх моряков. По данным местных СМИ, моряки являются гражданами России.

Отмечается, что диппредставительство пока не получало никаких обращений со стороны моряков и их представителей.

«Посольство следит за развитием событий и вступило в контакт с представителями британских властей», — указано в сообщении.

В диппредставительстве выразили уверенность, что спасательные службы России отреагировали бы аналогичным образом в случае, если бы такой инцидент произошёл с моряками из Британии в российских водах.

Ранее в Японском море произошёл взрыв на российском судне.