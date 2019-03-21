Посольство России изучает данные о спасении моряков в Британии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства.
Британские спасатели проинформировали об обнаружении на острове в Бристольском заливе трёх моряков. По данным местных СМИ, моряки являются гражданами России.
Отмечается, что диппредставительство пока не получало никаких обращений со стороны моряков и их представителей.
«Посольство следит за развитием событий и вступило в контакт с представителями британских властей», — указано в сообщении.
В диппредставительстве выразили уверенность, что спасательные службы России отреагировали бы аналогичным образом в случае, если бы такой инцидент произошёл с моряками из Британии в российских водах.
Ранее в Японском море произошёл взрыв на российском судне.