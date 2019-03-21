США внесли два российских судна в список нарушителей санкций против КНДР

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Министерство финансов США внесло два российских судна в список нарушающих санкции в отношении КНДР. Соответствующий документ опубликован на сайте американского ведомства.
США внесли два российских судна в список нарушителей санкций против КНДР
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Как отмечается, в список внесены суда «Тантал» и «Витязь». При этом ведомство отмечает, что наличие судна в списке не означает, что против него будут введены санкции США.

Как отмечается, отмеченные суда подозреваются в перегрузке нефти в море на северокорейские суда.

Ранее Соединённые Штаты внесли в санкционные списки российский «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с ситуацией в Венесуэле.

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