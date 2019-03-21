Путин выразил соболезнования лидеру Ирака в связи с крушением парома
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- РИА Новости
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в сообщении Путина Салеху.
Он также выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее на реке Тигр возле Мосула произошло крушение парома. В результате аварии, по последним данным, погиб 71 человек.