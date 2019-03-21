Путин выразил соболезнования лидеру Ирака в связи с крушением парома

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с крушением парома вблизи города Мосул, в результате которого погиб по меньшей мере 71 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин», — говорится в сообщении Путина Салеху.

Он также выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее на реке Тигр возле Мосула произошло крушение парома. В результате аварии, по последним данным, погиб 71 человек.