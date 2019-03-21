Члены Совфеда обсудили в КНДР вопрос строительства моста на границе

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Члены Совета Федерации во время визита в КНДР обсудили возможность строительства автомобильного моста на границе России и Северной Кореи.
Члены Совфеда обсудили в КНДР вопрос строительства моста на границе
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

«Обсудили восстановление полноценного транспортного сообщения между Россией и КНДР. Просчитывается целесообразность строительства автомобильного моста», — сказал он.

Башкин отметил, что транспортный поток может увеличить объём торговли между странами.

«Это даст дополнительный подъём экономики Дальнего Востока, дополнительные рабочие места», — считает он.

Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.

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