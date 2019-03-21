Члены Совфеда обсудили в КНДР вопрос строительства моста на границе
- РИА Новости
Об этом сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
«Обсудили восстановление полноценного транспортного сообщения между Россией и КНДР. Просчитывается целесообразность строительства автомобильного моста», — сказал он.
Башкин отметил, что транспортный поток может увеличить объём торговли между странами.
«Это даст дополнительный подъём экономики Дальнего Востока, дополнительные рабочие места», — считает он.
Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.