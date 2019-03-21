Члены Совфеда обсудили в КНДР вопрос строительства моста на границе

Члены Совета Федерации во время визита в КНДР обсудили возможность строительства автомобильного моста на границе России и Северной Кореи.

РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин. «Обсудили восстановление полноценного транспортного сообщения между Россией и КНДР. Просчитывается целесообразность строительства автомобильного моста», — сказал он. Башкин отметил, что транспортный поток может увеличить объём торговли между странами. «Это даст дополнительный подъём экономики Дальнего Востока, дополнительные рабочие места», — считает он. Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.