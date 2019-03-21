Военный эксперт прокомментировал переброску США бомбардировщиков B-52 в Европу

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Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с Nation News прокомментировал сообщения о том, что военно-воздушные силы США перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений.
Военный эксперт прокомментировал переброску США бомбардировщиков B-52 в Европу
  • Reuters

«Нужно понимать, что США сейчас проводят учения своих стратегических ядерных сил, в том числе и бомбардировщиков... Они выполняют полёты для так называемого освоения театра военных действий», — выразил мнение Мураховский.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с ФАН сказал, что никакой реакции на переброску бомбардировщиков ВВС США в Европу у России быть не может.

«Мы не будем суетиться из-за этого. Потому что это глупо. У нас ведётся системная работа по обеспечению обороноспособности страны, в которой учитываются любые сценарии нападения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Соединённых Штатов перебросили шесть бомбардировщиков в Европу с целью проведения учений. Бомбардировщики приземлились на авиабазе Fairford в Великобритании в конце прошлой недели и «приняли участие в различных учебных миссиях по всей Европе».

14 марта стало известно, что самолёт ВВС США OC-135B Open Skies совершил запланированный наблюдательный полёт над Россией.

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