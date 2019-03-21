Политолог прокомментировала ситуацию с брекситом

Короткая ссылка
Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.
Политолог прокомментировала ситуацию с брекситом
  • Reuters

«Выход Великобритании из Евросоюза, конечно, будет политическим решением. Я имею в виду, что это не только решение британского парламента, хотя Лондон играет ключевую роль в этом процессе, но и европейского сообщества в целом. Это можно назвать общеевропейской политической договорённостью», — сказала она.

По мнению эксперта, ситуация с брекситом нанесла серьёзный ущерб политической карьере премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить