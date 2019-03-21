Политолог прокомментировала ситуацию с брекситом

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.

«Выход Великобритании из Евросоюза, конечно, будет политическим решением. Я имею в виду, что это не только решение британского парламента, хотя Лондон играет ключевую роль в этом процессе, но и европейского сообщества в целом. Это можно назвать общеевропейской политической договорённостью», — сказала она.

По мнению эксперта, ситуация с брекситом нанесла серьёзный ущерб политической карьере премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.