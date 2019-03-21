Армия Израиля открыла огонь по бросавшим камни у Вифлеема палестинцам

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Военнослужащий Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 21 марта, открыл огонь по бросающим камни палестинцам в районе КПП на Западном берегу реки Иордан, несколько человек были ранены.
Армия Израиля открыла огонь по бросавшим камни у Вифлеема палестинцам
  • Reuters
  • © Amir Cohen

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, начато изучение инцидента.

«Ночью израильский солдат на военном посту около города Вифлеем заметил бросающих камни в израильские автомобили. В ответ он открыл огонь из своего оружия. Получены сообщения о нескольких раненых палестинцах», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минздраве Палестинской национальной администрации сообщили, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинской машине в городе Вифлееме, погиб один человек.

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