Армия Израиля открыла огонь по бросавшим камни у Вифлеема палестинцам

Военнослужащий Армии обороны Израиля в ночь на четверг, 21 марта, открыл огонь по бросающим камни палестинцам в районе КПП на Западном берегу реки Иордан, несколько человек были ранены.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, начато изучение инцидента.

«Ночью израильский солдат на военном посту около города Вифлеем заметил бросающих камни в израильские автомобили. В ответ он открыл огонь из своего оружия. Получены сообщения о нескольких раненых палестинцах», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минздраве Палестинской национальной администрации сообщили, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинской машине в городе Вифлееме, погиб один человек.