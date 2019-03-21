Армия Израиля открыла огонь по бросавшим камни у Вифлеема палестинцам
- Reuters
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Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, начато изучение инцидента.
«Ночью израильский солдат на военном посту около города Вифлеем заметил бросающих камни в израильские автомобили. В ответ он открыл огонь из своего оружия. Получены сообщения о нескольких раненых палестинцах», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минздраве Палестинской национальной администрации сообщили, что израильские военнослужащие открыли огонь по палестинской машине в городе Вифлееме, погиб один человек.