Соединили две части российско-китайского ж/д моста через Амур
Отмечается, что Россия завершила строительство своей части моста, что «означает успешное смыкание частей основного пролёта первого трансграничного российско-китайского железнодорожного моста».
«Рано утром 20 марта был произведён монтаж последней стальной балки трансграничного российско-китайского железнодорожного моста через реку Хэйлунцзян (Амур)», — говорится в сообщении.
В октябре 2018 года сообщалось, что Китай завершил свою часть строительства трансграничного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область, Россия) — Тунцзян (Китай) через реку Амур.