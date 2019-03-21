Соединили две части российско-китайского ж/д моста через Амур

Две части российско-китайского железнодорожного моста через Амур соединили. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство провинции Хэйлунцзян.

Отмечается, что Россия завершила строительство своей части моста, что «означает успешное смыкание частей основного пролёта первого трансграничного российско-китайского железнодорожного моста». «Рано утром 20 марта был произведён монтаж последней стальной балки трансграничного российско-китайского железнодорожного моста через реку Хэйлунцзян (Амур)», — говорится в сообщении. В октябре 2018 года сообщалось, что Китай завершил свою часть строительства трансграничного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область, Россия) — Тунцзян (Китай) через реку Амур.