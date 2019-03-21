Соединили две части российско-китайского ж/д моста через Амур

Короткая ссылка
Две части российско-китайского железнодорожного моста через Амур соединили. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство провинции Хэйлунцзян.

Отмечается, что Россия завершила строительство своей части моста, что «означает успешное смыкание частей основного пролёта первого трансграничного российско-китайского железнодорожного моста».

«Рано утром 20 марта был произведён монтаж последней стальной балки трансграничного российско-китайского железнодорожного моста через реку Хэйлунцзян (Амур)», — говорится в сообщении.

В октябре 2018 года сообщалось, что Китай завершил свою часть строительства трансграничного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область, Россия) — Тунцзян (Китай) через реку Амур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить