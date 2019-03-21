Пакистанские силовики освободили четырёх похищенных иранских военнослужащих

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Пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) сообщила, что силам безопасности Пакистана удалось освободить четырёх иранских военнослужащих.

Отмечается, что военные Пакистана провели успешную операцию в провинции Белуджистан «в 3-4 километрах от границы Пакистана и Афганистана».

«После перестрелки удалось освободить четырёх иранских военнослужащих... в настоящее время идёт процедура их передачи иранским властям», —сообщили в ведомстве.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что боевикам «Исламского государства»* при неясных обстоятельствах удаётся попасть в Афганистан, что создаёт угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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