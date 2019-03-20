Туск анонсировал принятие на саммите ЕС заявления в поддержку Киева
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«Мы твёрдо придерживаемся нашей приверженности суверенитету Украины. Мы примем заявление, демонстрирующее нашу решимость», — написал Туск.
17 марта ЕС распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини по случаю пятилетней годовщины референдума в Крыму.
В нём также говорится, что сообщество по-прежнему привержено территориальной целостности Украины и не признаёт результатов голосования на полуострове.