Туск анонсировал принятие на саммите ЕС заявления в поддержку Киева

Саммит Евросоюза примет заявление в поддержку суверенитета Украины к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск в письме — приглашении на саммит в Брюссель 21—22 марта.

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«Мы твёрдо придерживаемся нашей приверженности суверенитету Украины. Мы примем заявление, демонстрирующее нашу решимость», — написал Туск. 17 марта ЕС распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини по случаю пятилетней годовщины референдума в Крыму. В нём также говорится, что сообщество по-прежнему привержено территориальной целостности Украины и не признаёт результатов голосования на полуострове.