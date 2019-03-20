Туск анонсировал принятие на саммите ЕС заявления в поддержку Киева

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Саммит Евросоюза примет заявление в поддержку суверенитета Украины к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск в письме — приглашении на саммит в Брюссель 21—22 марта.
Туск анонсировал принятие на саммите ЕС заявления в поддержку Киева
  • Reuters
  • © Toby Melville

«Мы твёрдо придерживаемся нашей приверженности суверенитету Украины. Мы примем заявление, демонстрирующее нашу решимость», — написал Туск.

17 марта ЕС распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини по случаю пятилетней годовщины референдума в Крыму. 

В нём также говорится, что сообщество по-прежнему привержено территориальной целостности Украины и не признаёт результатов голосования на полуострове.

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