Правящая партия Венгрии временно исключена из Европейской народной партии

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Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» исключена на время из Европейской народной партии, одного из ведущих объединений ЕС.
Правящая партия Венгрии временно исключена из Европейской народной партии
  • Reuters

«Членство ФИДЕС приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против — три», — приводит ТАСС слова председателя ЕНП Джозефа Дола. 

Отмечается, что скандал связан с предвыборной агитацией ФИДЕС, которую Еврокомиссия назвала клеветнической.

Ранее в конгресс США был внесён проект резолюции, в котором сенаторы призывают американского лидера Дональда Трампа «защитить демократические нормы» в Венгрии

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