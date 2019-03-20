Правящая партия Венгрии временно исключена из Европейской народной партии

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» исключена на время из Европейской народной партии, одного из ведущих объединений ЕС.

Reuters

«Членство ФИДЕС приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против — три», — приводит ТАСС слова председателя ЕНП Джозефа Дола. Отмечается, что скандал связан с предвыборной агитацией ФИДЕС, которую Еврокомиссия назвала клеветнической. Ранее в конгресс США был внесён проект резолюции, в котором сенаторы призывают американского лидера Дональда Трампа «защитить демократические нормы» в Венгрии.