Правящая партия Венгрии временно исключена из Европейской народной партии
- Reuters
«Членство ФИДЕС приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против — три», — приводит ТАСС слова председателя ЕНП Джозефа Дола.
Отмечается, что скандал связан с предвыборной агитацией ФИДЕС, которую Еврокомиссия назвала клеветнической.
Ранее в конгресс США был внесён проект резолюции, в котором сенаторы призывают американского лидера Дональда Трампа «защитить демократические нормы» в Венгрии.