МИД России удовлетворён координацией с Китаем по Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов принял специального представителя правительства Китая по Сирии Се Сяояня и выразил удовлетворение координацией Москвы и Пекина по Сирии.

«В ходе обстоятельной беседы было выражено удовлетворение эффективностью плотной внешнеполитической координации по Сирии в рамках стратегического партнёрства между Москвой и Пекином», — говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Ранее президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против САР теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.

Также ФАН сообщало, что Сирия получила партию гуманитарной помощи от Китая.