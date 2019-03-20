Российское посольство ведёт подготовку визита президента Австрии в Россию

Пресс-атташе российского посольства в Вене Булат Хайдаров сообщил, что идёт подготовка визита в Россию австрийского президента Александера Ван дер Беллена.

«Можем подтвердить, что подготовка к визиту идёт. Точные сроки ещё согласовываются. Речь, скорее всего, о ближайших месяцах», — приводит РИА Новости слова Хайдарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Вену провёл встречу с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль рассказала, что Австрия намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций.