Российское посольство ведёт подготовку визита президента Австрии в Россию

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Пресс-атташе российского посольства в Вене Булат Хайдаров сообщил, что идёт подготовка визита в Россию австрийского президента Александера Ван дер Беллена.
Российское посольство ведёт подготовку визита президента Австрии в Россию
  • Reuters

«Можем подтвердить, что подготовка к визиту идёт. Точные сроки ещё согласовываются. Речь, скорее всего, о ближайших месяцах», — приводит РИА Новости слова Хайдарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Вену провёл встречу с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль рассказала, что Австрия намерена развивать отношения с Россией в условиях санкций.

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