МИД России сделал представление послу Чехии

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Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был приглашён в МИД России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
МИД России сделал представление послу Чехии
  • РИА Новости

«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Москва призвала Прагу проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.

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