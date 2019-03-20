МИД России сделал представление послу Чехии
- РИА Новости
«В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Москва призвала Прагу проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговоров.