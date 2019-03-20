Прокуратура Франции предъявила Керимову обвинения

Французские власти предъявили российскому сенатору Сулейману Керимову обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.

По его словам, Керимов предстал перед судебным следователем.

«Ему предъявлены обвинения, которые мы можем в совокупности охарактеризовать как пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами», — рассказал Прэтр агентству.

Он отметил, что Керимов «помещён под судебный контроль, который подразумевает, в частности, внесение залога в €20 млн».

В июне 2018 года адвокат Керимова заявил, что во Франции сняли все обвинения с сенатора.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан во французском городе Ницце. Тогда ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Тогда же стало известно, что Керимов не будет помещён в тюрьму, однако должен оставаться во Франции и внести залог в размере €5 млн.

При этом в начале июля сообщалось, что Керимов находится в России.