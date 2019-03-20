Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что властям Украины необходимо внести в Конституцию изменения для проведения децентрализации власти в стране, передаёт чешское агентство CTK.

По его словам, в Минских соглашениях было заложено «разумное решение» ситуации на Украине.

Земан отметил, что Минские соглашения «к сожалению, никем не соблюдаются».

«Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации (власти. — RT) Украины, чтобы все её регионы получили больше самостоятельности», — приводит слова Земана ТАСС.

В ноябре 2017 года чешский президент выступил против двойных стандартов ЕС в отношении Крыма.

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