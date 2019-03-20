Президент Чехии посоветовал провести децентрализацию власти на Украине
По его словам, в Минских соглашениях было заложено «разумное решение» ситуации на Украине.
Земан отметил, что Минские соглашения «к сожалению, никем не соблюдаются».
«Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации (власти. — RT) Украины, чтобы все её регионы получили больше самостоятельности», — приводит слова Земана ТАСС.
В ноябре 2017 года чешский президент выступил против двойных стандартов ЕС в отношении Крыма.