Премьер Ирландии обсудил с Туском ситуацию вокруг брексита

Короткая ссылка
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар провёл встречу с главой Евросовета Дональдом Туском в Дублине.
Премьер Ирландии обсудил с Туском ситуацию вокруг брексита
  • Reuters

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС.

«Они согласились, что перед началом встречи лидеров стран — членов ЕС необходимо ознакомиться с тем, какие предложения выдвинет Лондон», — приводит заявление The Irish Times.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

В январе политолог, публицист Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил ситуацию с брекситом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить