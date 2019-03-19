Премьер Ирландии обсудил с Туском ситуацию вокруг брексита

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар провёл встречу с главой Евросовета Дональдом Туском в Дублине.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию с выходом Великобритании из ЕС.

«Они согласились, что перед началом встречи лидеров стран — членов ЕС необходимо ознакомиться с тем, какие предложения выдвинет Лондон», — приводит заявление The Irish Times.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

В январе политолог, публицист Юрий Якорь в беседе с ФАН оценил ситуацию с брекситом.