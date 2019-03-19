В Утрехте понизили уровень террористической угрозы

Глава Национального координатора по борьбе с терроризмом Нидерландов Питер-Яап Альберсберг сообщил, что в провинции Утрехт понижен уровень террористической угрозы, введённый после стрельбы.

Об этом он написал в своём Twittter.

«NCTV понизил уровень угрозы в провинции Утрехт до четвёртого уровня. Причина — задержание главного подозреваемого в стрельбе», — отметил Альберсберг.

The NCTV has reduced the threat level for the province of #utrecht to level 4. Motive is the arrest of the main suspect of the shooting. This brings the threat level for the Netherlands as a whole back to 4. — PJ Aalbersberg NCTV (@PJAalbersberg) 18 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах задержали уроженца Турции Гёкмена Таныша, который подозревается в стрельбе в трамвае в Утрехте.

В результате стрельбы погибли три человека, ещё девять получили ранения.