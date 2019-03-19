В Утрехте понизили уровень террористической угрозы

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Глава Национального координатора по борьбе с терроризмом Нидерландов Питер-Яап Альберсберг сообщил, что в провинции Утрехт понижен уровень террористической угрозы, введённый после стрельбы.

Об этом он написал в своём Twittter.

«NCTV понизил уровень угрозы в провинции Утрехт до четвёртого уровня. Причина — задержание главного подозреваемого в стрельбе», — отметил Альберсберг.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах задержали уроженца Турции Гёкмена Таныша, который подозревается в стрельбе в трамвае в Утрехте.

В результате стрельбы погибли три человека, ещё девять получили ранения.

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