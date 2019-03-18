Эксперт прокомментировал призыв президента Австрии к Европе

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.

Как отметил эксперт, ван дер Беллен — не первый и не последний европейский политик, выступающий с заявлениями, которые так или иначе противоречат политике Вашингтона.

«Президент Австрии, страны, более нейтральной из-за отсутствия в составе НАТО, выражает популярную в Европе точку зрения о беспрецедентном давлении США. Но пока все слова европейцев остаются лишь словами, а с практической точки зрения они очень далеки от самостоятельности», — сказал Простаков.

По его мнению, такое положение дел будет неизбежно меняться. В любом случае Австрия подаёт пример другим европейским странам, заключил эксперт.

Ранее ван дер Беллен подверг критике политику Вашингтона относительно строительства газопровода «Северный поток — 2».