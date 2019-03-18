В посольстве России прокомментировали новые санкции Канады

В российском посольстве в Канаде предупредили о неблагоприятных последствиях для дальнейших отношений двух стран после введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разумеется, очередной враждебный шаг скажется на сотрудничестве только отрицательно. Учитывая, что отношения с Канадой и так, мягко говоря, «еле дышат», то перспективы нерадужные», — заявил собеседник агентства.

Как отметили в посольстве, правительство Канады старается таким образом заручиться поддержкой антироссийски настроенных слоёв населения, в том числе перед выборами в стране.

Ранее в российском МИД отметили «патологическую санкционную зависимость» Канады.

15 марта были введены новые санкции против России со стороны Евросоюза, Соединённых Штатов и Канады.