В посольстве России прокомментировали новые санкции Канады

Короткая ссылка
В российском посольстве в Канаде предупредили о неблагоприятных последствиях для дальнейших отношений двух стран после введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
В посольстве России прокомментировали новые санкции Канады
  • © Global Look Press

«Разумеется, очередной враждебный шаг скажется на сотрудничестве только отрицательно. Учитывая, что отношения с Канадой и так, мягко говоря, «еле дышат», то перспективы нерадужные», — заявил собеседник агентства.

Как отметили в посольстве, правительство Канады старается таким образом заручиться поддержкой антироссийски настроенных слоёв населения, в том числе перед выборами в стране.

Ранее в российском МИД отметили «патологическую санкционную зависимость» Канады.

15 марта были введены новые санкции против России со стороны Евросоюза, Соединённых Штатов и Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить