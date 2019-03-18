В посольстве России прокомментировали новые санкции Канады
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«Разумеется, очередной враждебный шаг скажется на сотрудничестве только отрицательно. Учитывая, что отношения с Канадой и так, мягко говоря, «еле дышат», то перспективы нерадужные», — заявил собеседник агентства.
Как отметили в посольстве, правительство Канады старается таким образом заручиться поддержкой антироссийски настроенных слоёв населения, в том числе перед выборами в стране.
Ранее в российском МИД отметили «патологическую санкционную зависимость» Канады.
15 марта были введены новые санкции против России со стороны Евросоюза, Соединённых Штатов и Канады.