Сотрудница МИД Франции назвала Брекситом кота, который не может определиться

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Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо назвала кота Брексит, потому что время от времени он не может определиться, выходить из комнаты или нет.
Сотрудница МИД Франции назвала Брекситом кота, который не может определиться
  • Reuters

Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

По словам Луазо, у неё есть кот, который будит её по утрам, так как хочет выйти из комнаты.

«Как только я открываю ему дверь, он застывает в нерешительности посередине и недовольно глядит на меня, когда я выставляю его за дверь», — приводит издание слова министра из её закрытого аккаунта в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза на более поздний срок.

Впоследствии Луазо заявила, что британской стороне необходимо аргументированно объяснить перенос сроков выхода королевства из ЕС.

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