Эксперт оценил призыв президента Австрии к Европе

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.

«Курс Трампа «Сделаем Америку снова великой» приобретает иногда такое содержание, что оно уже встречает противодействие союзников. И об этом всё больше заявляют лидеры Старого Света», — отметил Воронов.

По его словам, это противостояние начал сам Трамп, когда сказал, что трансатлантические союзники должны платить за свою безопасность. Потом, напомнил эксперт, американский лидер сообщил, что нужно платить и за пребывание американских войск на земле союзников.

«А у них таких объектов более 700: Великобритания, Германия, Испания, Италия и так далее», — добавил Воронов.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Австрии к Европе.