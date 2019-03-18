Эксперт оценил призыв президента Австрии к Европе

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Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал европейские страны «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.
Эксперт оценил призыв президента Австрии к Европе
  • © Franziska Kraufmann/dpa
  • globallookpress.com

«Курс Трампа «Сделаем Америку снова великой» приобретает иногда такое содержание, что оно уже встречает противодействие союзников. И об этом всё больше заявляют лидеры Старого Света», — отметил Воронов.

По его словам, это противостояние начал сам Трамп, когда сказал, что трансатлантические союзники должны платить за свою безопасность. Потом, напомнил эксперт, американский лидер сообщил, что нужно платить и за пребывание американских войск на земле союзников.

«А у них таких объектов более 700: Великобритания, Германия, Испания, Италия и так далее», — добавил Воронов.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Австрии к Европе.

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