Эксперт оценил призыв президента Австрии к Европе
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«Курс Трампа «Сделаем Америку снова великой» приобретает иногда такое содержание, что оно уже встречает противодействие союзников. И об этом всё больше заявляют лидеры Старого Света», — отметил Воронов.
По его словам, это противостояние начал сам Трамп, когда сказал, что трансатлантические союзники должны платить за свою безопасность. Потом, напомнил эксперт, американский лидер сообщил, что нужно платить и за пребывание американских войск на земле союзников.
«А у них таких объектов более 700: Великобритания, Германия, Испания, Италия и так далее», — добавил Воронов.
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Австрии к Европе.