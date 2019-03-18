В МВД Украины предупредили об ответственности за селфи в избирательной кабинке
- Reuters
«Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов», — приводит УНИАН слова советника главы МВД Ивана Варченко.
Он отметил, что голосование является тайным, и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.
Ранее Варченко заявил, что правоохранительными органами страны было заведено уже более 50 уголовных дел о подкупе избирателей.