В МВД Украины предупредили об ответственности за селфи в избирательной кабинке

В Министерстве внутренних дел Украины предупредили, что за селфи в избирательной кабинке может грозить тюремное заключение.

«Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов», — приводит УНИАН слова советника главы МВД Ивана Варченко.

Он отметил, что голосование является тайным, и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.



Ранее Варченко заявил, что правоохранительными органами страны было заведено уже более 50 уголовных дел о подкупе избирателей.