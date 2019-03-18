В МВД Украины предупредили об ответственности за селфи в избирательной кабинке

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В Министерстве внутренних дел Украины предупредили, что за селфи в избирательной кабинке может грозить тюремное заключение.
В МВД Украины предупредили об ответственности за селфи в избирательной кабинке
  • Reuters

«Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов», — приводит УНИАН слова советника главы МВД Ивана Варченко.

Он отметил, что голосование является тайным, и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.

Ранее Варченко заявил, что правоохранительными органами страны было заведено уже более 50 уголовных дел о подкупе избирателей.

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