Эксперт прокомментировал сообщения о покупке Египтом десятков российских Су-35

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35.

«Су-35 — отличный самолёт, многофункциональный истребитель, способный применять всю гамму ракетного и нового высокоточного оружия», — заявил он.

Как отметил эксперт, Су-35 пользуется успехом за рубежом. По его словам, первым зарубежным заказчиком был Китай — страна, которая уделяет первостепенное значение укреплению своей обороны.

Коротченко добавил, что у России блестящая репутация на международном оружейном рынке.

Сумму контракта источники не уточнили, однако отметили, что он гарантирует загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперёд.

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому основными экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.