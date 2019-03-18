Вучич: Сербия не может забыть агрессию НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может простить, но не может забыть агрессию НАТО.

«Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО, мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее министр по инновациям и технологическому развитию страны Ненад Попович заявил, что Сербия намерена твёрдо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО.

Осенью 2018 года Вучич во время общения с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться частью НАТО.