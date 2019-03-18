Вучич: Сербия не может забыть агрессию НАТО

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград может простить, но не может забыть агрессию НАТО.
Вучич: Сербия не может забыть агрессию НАТО
  • Reuters

«Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО, мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее министр по инновациям и технологическому развитию страны Ненад Попович заявил, что Сербия намерена твёрдо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО.

Осенью 2018 года Вучич во время общения с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться частью НАТО.

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