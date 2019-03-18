Пентагон опроверг сообщения СМИ о планах Вашингтона оставить тысячу военных в Сирии

Информация газеты The Wall Street Journal о намерении Вашингтона оставить тысячу военных в Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

«Сегодня в одной крупной американской газете было сказано, что военные США разрабатывают план по сохранению в Сирии почти тысячи военнослужащих. Это неверно», — приводит его слова ТАСС.

Данфорд также добавил, что США и Турция продолжают продуктивные переговоры для решения проблем в сфере безопасности на сирийско-турецкой границе.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что власти США могут оставить в Сирии около тысячи военных.