Судан, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Нигер призвали международное сообщество снять с Москвы санкции, введённые Западом после воссоединения Крыма с Россией и официально выступили за экономическое взаимодействие с полуостровом. Об этом газете «Известия» рассказали в национальных парламентах трёх африканских государств.

«Мы очень рады, что сразу в нескольких странах Африки подняли вопрос о необходимости налаживания полноформатных торгово-экономических отношений с российскими регионами, в особенности с Крымом, — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, инициатива африканских политиков свидетельствует, что действия ряда стран, нацеленные на международную изоляцию региона, обречены на провал.

Ранее член берлинской палаты депутатов, немецкий политик из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил о необходимости снятия западных санкций, введённых против России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.