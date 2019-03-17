Два человека пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе

Два человека получили травмы в результате взрыва в Лос-Анджелесе, произошедшего из-за возгорания грузовика с цистерной топлива.

Об этом сообщает на своём сайте пожарная охрана города.

Отмечается, что более 70 пожарных тушили пламя почти два часа. В настоящий момент возгорание уже ликвидировано.

Natural Gas Leak; 7:45AM; 216 W Slauson Av; Florence; Reported gas leak with a possible explosion. Heavy fire from storm drains exposing structures. Man hole cover(s) displaced due to underground pressure. Injuries Reported. Details = @LAFD. 📷: @loomuppic.twitter.com/JH21283ASt — Erik Scott (@PIOErikScott) 17 марта 2019 г.

Уточняется, что в результате происшествия повреждения получила городская инфраструктура.

По имеющимся данным, в цистерне в момент происшествия было около 9 тыс. галлонов (34 тыс. литров) топлива.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате взрыва в Лос-Анджелесе. В качестве предварительной причины происшествия называлась утечка газа в подземных коммуникациях города.