Два человека пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе

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Два человека получили травмы в результате взрыва в Лос-Анджелесе, произошедшего из-за возгорания грузовика с цистерной топлива.
Два человека пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе
  • © LAFD / @loomup / Twitter

Об этом сообщает на своём сайте пожарная охрана города.

Отмечается, что более 70 пожарных тушили пламя почти два часа. В настоящий момент возгорание уже ликвидировано.

Уточняется, что в результате происшествия повреждения получила городская инфраструктура.

По имеющимся данным, в цистерне в момент происшествия было около 9 тыс. галлонов (34 тыс. литров) топлива. 

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате взрыва в Лос-Анджелесе. В качестве предварительной причины происшествия называлась утечка газа в подземных коммуникациях города.

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