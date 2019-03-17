В Сирии беженцы заплатили боевикам по $300 за выход из лагеря «Эр-Рукбан»

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В Сирии более 800 беженцев заплатили боевикам по $300 за выход из «Эр-Рукбана», при этом в лагере остались люди, у которых нет таких денег. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
В Сирии беженцы заплатили боевикам по $300 за выход из лагеря «Эр-Рукбан»
  • Reuters

«С мая 2018 года немногим более 800 сирийцам удалось выбраться за пределы «гетто» и вернуться в свои дома, каждый из которых заплатил боевикам по $300 за свою свободу», — указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время лагерь никто не покидает, поскольку находящиеся в лагере инвалиды, старики, женщины и дети не имеют таких средств.

В связи с этим в штабах призвали ООН отказаться от малоэффективной практики снабжения жителей «Эр-Рукбана» гуманитарными конвоями, поскольку «американцы используют значительную часть грузов, чтобы кормить боевиков». 

Ранее Россия и Сирия нашли противоречия в заявлениях США по лагерю «Эр-Рукбан».

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