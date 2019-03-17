Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

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Адвокат Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович выходят во второй тур выборов президента Словакии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистическое управление республики. 

Как уточняется, в первом туре Чапутова набирает 40,3% голосов после подсчёта данных с 99% избирательных участков.

Шефчович набирает 18,7% голосов избирателей.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, 30 марта пройдёт второй тур.

16 марта в Словакии состоялся первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 07:00 (09:00 мск) и закрылись в 22:00 (00:00 мск).

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