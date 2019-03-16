В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух провинций в Сирии

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В Сирии террористы в течение суток обстреляли ряд населённых пунктов в провинциях Алеппо и Латакия. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух провинций в Сирии
  • © Reuters

«В течение суток боевики совершили обстрелы населённых пунктов Айн-Эль-Кантара провинции Латакия, Эс-Салихия и Эль-Хувайз провинции Алеппо, а также города Алеппо (три раза) и его северо-западных окраин (два раза)», — проинформировал он.

Также Купчишин добавил, что по состоянию на 15 марта в САР были восстановлены почти 31,4 тыс. жилых домов, 147 медицинских и 826 образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Хомс в результате обстрела со стороны боевиков погибли четыре человека.

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