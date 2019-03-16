Замглавы МИД России и КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем ситуацию на Корейском полуострове.

«В ходе беседы в традиционно конструктивном ключе были рассмотрены различные региональные и международные проблемы, обсуждаемые на площадках ООН. Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и задачам её всеобъемлющего урегулирования с должным задействованием потенциала СБ ООН», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее представители МИД России и КНДР обсудили график политических контактов.

Также президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Северной Кореей о выдаче осуждённых преступников.