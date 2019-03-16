Два человека погибли в результате схода оползня в Китае
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Отмечается, что оползень сошёл на несколько домов деревни Цзаолинь 15 марта в 18:10 (13:20 мск), однако информация об инциденте появилась только сейчас.
Уточняется, что под завалами оказались часть местной больницы, здание кредитной ассоциации и баня.
Ранее сообщалось, что в Индонезии на незаконном золотодобывающем руднике произошёл сход оползня, в результате которого 60 человек оказались под завалами.