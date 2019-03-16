Два человека погибли в результате схода оползня в Китае

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Два человека погибли, ещё 17 пропали без вести в результате схода оползня в центральной китайской провинции Шаньси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Отмечается, что оползень сошёл на несколько домов деревни Цзаолинь 15 марта в 18:10 (13:20 мск), однако информация об инциденте появилась только сейчас.

Уточняется, что под завалами оказались часть местной больницы, здание кредитной ассоциации и баня.

Ранее сообщалось, что в Индонезии на незаконном золотодобывающем руднике произошёл сход оползня, в результате которого 60 человек оказались под завалами.

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