В МИД Швейцарии оценили ограничения США против представителей МУС

В Министерстве иностранных дел Швейцарии прокомментировали решение США ввести визовые ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Швейцария сожалеет, что США ввели визовые ограничения в отношении сотрудников МУС и пригрозили другими санкциями. Суд независим и проводится в соответствии с законом. Он не должен становиться объектом политических мер», — указывается в сообщении.

Вместе с тем в МИД подчеркнули, что Швейцария подтверждает свою поддержку МУС.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что 15 марта Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении представителей МУС.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» оценил решение США.