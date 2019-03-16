В МИД Швейцарии оценили ограничения США против представителей МУС
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
«Швейцария сожалеет, что США ввели визовые ограничения в отношении сотрудников МУС и пригрозили другими санкциями. Суд независим и проводится в соответствии с законом. Он не должен становиться объектом политических мер», — указывается в сообщении.
Вместе с тем в МИД подчеркнули, что Швейцария подтверждает свою поддержку МУС.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что 15 марта Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении представителей МУС.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» оценил решение США.