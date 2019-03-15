Захарова прокомментировала угрозу прекращения переговоров США и КНДР

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Москва выступает за продолжение диалога США и Северной Кореи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала угрозу прекращения переговоров США и КНДР
  • Reuters

«Россия привержена политико-дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове. Москва последовательно выступает за продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном на основе поэтапного движения навстречу друг другу без каких-либо завышенных ожиданий», — сказала дипломат на брифинге.

Захарова напомнила, что в Москве приветствовали итоги обоих саммитов США и КНДР. 

Она также выразила надежду на то, что в столицах двух стран осознают безальтернативность политико-дипломатического решения вопроса.

Ранее замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что страна не намерена идти на уступки требованиям Соединённых Штатов о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.

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