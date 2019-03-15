Глава МИД Германии оценил шансы на сохранение ДРСМД

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, шансы на сохранение ДРСМД плохие.
Глава МИД Германии оценил шансы на сохранение ДРСМД
  • РИА Новости

«Его (ДРСМД. — RT) разрыв будет иметь серьёзные последствия для безопасности всех европейцев... Несмотря на эти серьёзные последствия, с реалистической точки зрения шансы для будущего ДРСМД плохие», — цитирует РИА Новости Мааса.

По его мнению, причина заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не желают себя ограничивать.

6 февраля американский лидер Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.

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