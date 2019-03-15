Tesla представила новый автомобиль Model Y

Короткая ссылка
Компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y в различных модификациях. Стоимость автомобилей начинается от $39 тыс.
Tesla представила новый автомобиль Model Y
  • ©Tesla Motors

В ходе презентации было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance.

Отмечается, что максимальная скорость, с которой сможет ездить данный автомобиль, — около 240 км/ч.

На одном заряде можно будет проехать около 480 км.

1 марта Tesla сообщила о переводе всех продаж своих автомобилей в онлайн-режим. В пресс-службе автопроизводителя уточнили, что в случае необходимости для возврата электрокара покупателю потребуется не более семи дней.

Как уточнили в Tesla, решение о переходе на онлайн-продажи позволило снизить стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.

В октябре 2018 года генеральный директор компании Tesla Илон Маск анонсировал изменения в дизайне салона электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить