Tesla представила новый автомобиль Model Y
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В ходе презентации было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance.
Design your Model Y at https://t.co/uK2DU5onT6pic.twitter.com/MSuDjVmrV0— Tesla (@Tesla) 15 марта 2019 г.
Отмечается, что максимальная скорость, с которой сможет ездить данный автомобиль, — около 240 км/ч.
На одном заряде можно будет проехать около 480 км.
1 марта Tesla сообщила о переводе всех продаж своих автомобилей в онлайн-режим. В пресс-службе автопроизводителя уточнили, что в случае необходимости для возврата электрокара покупателю потребуется не более семи дней.
Как уточнили в Tesla, решение о переходе на онлайн-продажи позволило снизить стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.
В октябре 2018 года генеральный директор компании Tesla Илон Маск анонсировал изменения в дизайне салона электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X.