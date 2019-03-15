Tesla представила новый автомобиль Model Y

Компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y в различных модификациях. Стоимость автомобилей начинается от $39 тыс.

В ходе презентации было показано четыре модификации модели: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance.

Отмечается, что максимальная скорость, с которой сможет ездить данный автомобиль, — около 240 км/ч.

На одном заряде можно будет проехать около 480 км.

1 марта Tesla сообщила о переводе всех продаж своих автомобилей в онлайн-режим. В пресс-службе автопроизводителя уточнили, что в случае необходимости для возврата электрокара покупателю потребуется не более семи дней.

Как уточнили в Tesla, решение о переходе на онлайн-продажи позволило снизить стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.

В октябре 2018 года генеральный директор компании Tesla Илон Маск анонсировал изменения в дизайне салона электромобилей Tesla Model S и Tesla Model X.