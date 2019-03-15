В Госдуме оценили нежелание США отказываться от права на превентивный удар

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда о том, что Соединённые Штаты не должны отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.

«Это свидетельствует о том, что военная доктрина США, в отличие от российской, имеет агрессивные положения, которые позволяют применять ядерное оружие. Практика показывает, что США всегда используют силу, преимущественно против слабых государств, чтобы минимизировать собственные риски, связанные с участием в военных конфликтах. Учитывая, что Россия — мощное государство, то нам вряд ли это угрожает», — пояснил Морозов.

По его мнению, США пытаются задействовать целый комплекс мер, чтобы продемонстрировать военное превосходство.

«Они поняли, что Россия является существенным соперником в военно-техническом отношении, и будут стараться наращивать свой военно-технический потенциал, чтобы сохранять своё доминирование и не допустить изменения баланса сил в мире», — заключил депутат.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону не стоит отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.