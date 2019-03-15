В Госдуме оценили нежелание США отказываться от права на превентивный удар

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Мария Носулько
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джозефа Данфорда о том, что Соединённые Штаты не должны отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.
В Госдуме оценили нежелание США отказываться от права на превентивный удар
  • Reuters

«Это свидетельствует о том, что военная доктрина США, в отличие от российской, имеет агрессивные положения, которые позволяют применять ядерное оружие. Практика показывает, что США всегда используют силу, преимущественно против слабых государств, чтобы минимизировать собственные риски, связанные с участием в военных конфликтах. Учитывая, что Россия — мощное государство, то нам вряд ли это угрожает», — пояснил Морозов.

По его мнению, США пытаются задействовать целый комплекс мер, чтобы продемонстрировать военное превосходство.

«Они поняли, что Россия является существенным соперником в военно-техническом отношении, и будут стараться наращивать свой военно-технический потенциал, чтобы сохранять своё доминирование и не допустить изменения баланса сил в мире», — заключил депутат.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону не стоит отказываться от права нанесения превентивного ядерного удара по возможному противнику.

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