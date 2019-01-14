Египет депортирует второго гражданина ФРГ за неделю из-за подозрений в связях с ИГ

Власти Египта заявили в понедельник, 14 января, о депортации из страны гражданина Германии, который подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство»*. Это уже второй подобный случай за неделю, сообщает Associated Press.

Как заявляют официальные лица Египта на условиях анонимности, подросток якобы планировал присоединиться к боевикам ИГ, воюющим против правительственных войск на Синайском полуострове.

Гражданин Германии был задержан полицией 17 декабря в аэропорту Луксор после того, как в его вещах обнаружили карту Синая и компас.

В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый придерживается идеологии ИГ и поддерживает контакт в интернете с членами запрещённой организации.

Сообщается, что подозреваемый был отправлен в Германию утром 14 января.

Ранее стало известно, что полиция Германии задержала в Гамбурге 18-летнего юношу по подозрению в причастности к «Исламскому государству». Подозреваемый призывал в социальных сетях к убийству полицейских офицеров, а также занимался завлечением людей в террористическую организацию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.