Винник рассказал о состоянии своего здоровья после нескольких недель голодовки
- Reuters
«Я нормально себя чувствую. Умирать я не собираюсь», — заявил он в интервью РИА Новости по телефону.
По словам Винника, он уже перестал считать, сколько потерял в весе.
«Врачи следят за сахаром, давлением, сердцебиением. Кровь проверяют раз в два дня, а то и чаще. В этом плане они всё делают», — отметил россиянин.
21 декабря стало известно, что Винника доставили в тюремную больницу в Греции.
Россиянин был задержан в Греции по запросу США летом 2017 года.