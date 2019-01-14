Суд в Австрии продлил срок ареста подозреваемому в шпионаже в пользу России экс-полковнику

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Земельный суд Зальцбурга продлил арест бывшего австрийского полковника, которого подозревают в осуществлении разведывательной деятельности в пользу России, до 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Суд в Австрии продлил срок ареста подозреваемому в шпионаже в пользу России экс-полковнику
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«Он по-прежнему находится в предварительном заключении,  действующем до 9 марта, после снова состоится проверка обоснованности содержания под арестом», — уточнил собеседник агентства.

9 ноября 2018 года власти Австрии сообщили, что отставной офицер армии страны подозревается в работе на «российскую разведывательную службу на протяжении многих лет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о недопустимости выдвижения публичных бездоказательных обвинений в данной ситуации. 

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