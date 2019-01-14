Суд в Австрии продлил срок ареста подозреваемому в шпионаже в пользу России экс-полковнику
- Gettyimages.ru
«Он по-прежнему находится в предварительном заключении, действующем до 9 марта, после снова состоится проверка обоснованности содержания под арестом», — уточнил собеседник агентства.
9 ноября 2018 года власти Австрии сообщили, что отставной офицер армии страны подозревается в работе на «российскую разведывательную службу на протяжении многих лет».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о недопустимости выдвижения публичных бездоказательных обвинений в данной ситуации.