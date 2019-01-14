Истребители ВВС Германии продолжат тренировочные полёты над Эстонией

Истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полёты над территорией Эстонии на низких высотах.

Об этом сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

«В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии. Полёты будут проходить на высоте не менее 500 футов (152 метра) и преимущественно вдали от населённых пунктов», — приводит РИА Новости сообщение.

В октябре 2018 года сообщалось, что на авиабазе Эмари под Таллином были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО.