В Венесуэле прокомментировали «задержание» главы оппозиционного парламента страны

Хорхе Родригес, вице-президент по коммуникациям Венесуэлы, в беседе с RT прокомментировал ситуацию вокруг «задержания» главы оппозиционного парламента страны Хуана Гуаидо.

«На самом деле не было никакого задержания. Несколько сотрудников органов безопасности Венесуэлы самостоятельно выполнили неправомерные действия на шоссе в Каракасе. Эта ситуация уже полностью решена», — объяснил он.

По словам Родригеса, Гуаидо был освобождён, сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Кроме того, политик добавил, что причастные к произошедшему «сняты с занимаемых должностей» и будут привлечены к дисциплинарной ответственности. По его мнению, в их планы входило «устроить медийное шоу» в Венесуэле и за её пределами.

«Тем более мы все знаем, что крайне правые в Венесуэле, которые возглавляют оппозицию, являются экспертами в такого рода постановках, благоприятствующих им в дальнейшем», — заключил Родригес.

Ранее в Twitter Гуаидо появилось сообщение о его задержании представителями командования Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN).

Впоследствии стало известно об освобождении политика.