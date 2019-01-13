МИД Сирии: Израиль и США не добьются своих целей в САР

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Помощник главы МИД Сирии Айман Сусан после атаки израильских ВВС заявил, что Соединённые Штаты и Израиль не смогут добиться своих целей в САР.
МИД Сирии: Израиль и США не добьются своих целей в САР
  • Reuters

«США или Израиль не могут оправдывать эту агрессию какими-либо аргументами или предлогами. Это агрессия в полном смысле этого слова. Они этими атаками не добьются того, чего не смогли добиться и раньше в Сирии», — цитирует его РИА Новости.

При этом Сусан добавил, что подобными действиями союзники пытаются усугубить ситуацию и затянуть конфликт в САР.

Ранее СМИ передавали, что израильские самолёты нанесли удары по сирийской территории. 

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали «иранские объекты» в САР.

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