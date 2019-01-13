Посол России и замглавы МИД КНДР обсудили визит Ким Чен Ына в Китай

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Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсудили итоги визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Китай.
Посол России и замглавы МИД КНДР обсудили визит Ким Чен Ына в Китай
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

«Стороны обменялись актуальной информацией, в том числе в свете итогов недавнего визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в КНР, касающейся ближайших перспектив работы переговорных форматов, ориентированных на поиск оптимальных путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», — заявили в российском посольстве.

9 января СМИ сообщили, что поезд северокорейского лидера покинул Пекин после двухдневного визита Ким Чен Ына в Китай.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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