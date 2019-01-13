WP: Трамп скрыл от администрации подробности своих встреч с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп скрыл от администрации США подробности своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, Трамп после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, якобы забрал записи своего переводчика, «поручив лингвисту не обсуждать, что произошло с другими должностными лицами администрации».

«Официальные лица США заявили, что даже в секретных документах нет подробных сведений о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года», — говорится в тексте.

В конце декабря 2018 года Путин заявил, что российская сторона готова к выстраиванию отношений с Соединёнными Штатами и обсуждению многих ситуаций в мире с американскими партнёрами.