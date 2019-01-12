Помпео: вывод войск из Сирии не помешает США проводить необходимые военные операции

Вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможности Соединённых Штатов при необходимости проводить в регионе любые военные операции. Такое мнение выразил госсекретарь США Майк Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.

«Тот факт, что мы выводим пару тысяч военнослужащих из Сирии, демонстрирует изменение тактики. И это не оказывает существенного влияния на наши возможности продолжать осуществлять военные действия, которые нам необходимо осуществлять», — цитирует его пресс-служба Госдепа.

Ранее СМИ сообщали, что США пока выводят из Сирии только военную технику. Также 11 января стало известно, что Соединённые Штаты вывели из Сирии первую партию «наземной военной техники».

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.