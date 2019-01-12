У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Индийского океана возле побережья индонезийского острова Суматра.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По её данным, эпицентр землетрясения находился в 117 км к северо-западу от города Бенгкулу.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 44 км.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.