У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Индийского океана возле побережья индонезийского острова Суматра.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
По её данным, эпицентр землетрясения находился в 117 км к северо-западу от города Бенгкулу.
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 44 км.
Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.
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