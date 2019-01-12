Полиция арестовала водителя автобуса после наезда на остановку в Оттаве
По его словам, водителя-женщину доставили в полицейский участок для допроса.
Бордело отметил, что о причинах аварии говорить пока рано. Он рассказал, что полиция будет изучать видео с места аварии и опрашивать свидетелей.
«Будет долгое расследование. Наши следователи будут работать всю ночь и утро», — добавил начальник полиции.
Ранее сообщалось, что при наезде автобуса на остановку в Оттаве погибли три человека и 23 пострадали.