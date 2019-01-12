Полиция арестовала водителя автобуса после наезда на остановку в Оттаве

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Начальник полиции Оттавы Шарль Бордело заявил, что водителя двухэтажного автобуса, совершившего наезд на остановку, арестовали.

По его словам, водителя-женщину доставили в полицейский участок для допроса.

Бордело отметил, что о причинах аварии говорить пока рано. Он рассказал, что полиция будет изучать видео с места аварии и опрашивать свидетелей.

«Будет долгое расследование. Наши следователи будут работать всю ночь и утро», — добавил начальник полиции.

Ранее сообщалось, что при наезде автобуса на остановку в Оттаве погибли три человека и 23 пострадали.

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