Полиция арестовала водителя автобуса после наезда на остановку в Оттаве

Начальник полиции Оттавы Шарль Бордело заявил, что водителя двухэтажного автобуса, совершившего наезд на остановку, арестовали.

По его словам, водителя-женщину доставили в полицейский участок для допроса.

Бордело отметил, что о причинах аварии говорить пока рано. Он рассказал, что полиция будет изучать видео с места аварии и опрашивать свидетелей.

«Будет долгое расследование. Наши следователи будут работать всю ночь и утро», — добавил начальник полиции.

Ранее сообщалось, что при наезде автобуса на остановку в Оттаве погибли три человека и 23 пострадали.